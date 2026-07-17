बाईकच्या चावीवर किंवा चावीसोबत मिळणाऱ्या Key Tag वर एक Unique Key Code दिलेला असतो. हा प्रत्येक वाहनासाठी वेगळा असतो.
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जर मूळ चावी हरवली, तर हा Key Code वापरून अधिकृत डीलर किंवा लॉकस्मिथ नवीन चावी तयार करण्यात मदत करू शकतो.
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अनेक आधुनिक बाइक्समध्ये हा Key Code दिलेला असतो. मात्र त्याचे स्थान आणि स्वरूप कंपनीनुसार बदलू शकते.
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हा नंबर चावीवर, स्वतंत्र Key Tag वर किंवा वाहनासोबत मिळणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये दिलेला असू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
नवीन बाईक घेतल्यानंतर Key Code चा फोटो सुरक्षित ठेवा किंवा तो वेगळ्या ठिकाणी लिहून ठेवा. गरज पडल्यास तो उपयोगी ठरतो.
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चावीवरील Key Code सार्वजनिकपणे शेअर करणे टाळा. हा वाहनाशी संबंधित संवेदनशील तपशील असू शकतो.
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डुप्लिकेट चावी बनवताना वाहनाची मालकी सिद्ध करणारी कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात. अधिकृत डीलरची मदत घेणे अधिक सुरक्षित असते.
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टायरवरील लाल आणि पिवळे डॉट्स हे टायरचे संतुलन आणि अचूक फिटमेंट लक्षात घेऊन दिलेले तांत्रिक मार्क्स असतात. त्यामुळे नवीन टायर बसवताना त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
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