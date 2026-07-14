ChatGPT, Gemini किंवा Microsoft Copilot सारख्या AI टूलमध्ये तुमची माहिती टाइप करा आणि Resume तयार करण्यास सांगा.
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Resume सुरू करण्यापूर्वी नाव, मोबाईल नंबर, ई-मेल, शिक्षण, अनुभव, कौशल्ये आणि प्रोजेक्ट्सची माहिती एका ठिकाणी लिहून ठेवा.
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AI ला स्पष्ट सूचना द्या. उदाहरणार्थ, "Create an ATS-friendly resume for a Marketing Executive with 3 years of experience."
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Resume मध्ये योग्य Keywords, स्पष्ट Headings आणि साधा Format वापरा. त्यामुळे अनेक कंपन्यांच्या ATS सॉफ्टवेअरमध्ये Resume सहज वाचला जातो.
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AI ने तयार केलेला Resume तसाच पाठवू नका. तारीख, अनुभव, कौशल्ये आणि संपर्क माहिती एकदा नक्की तपासा.
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ज्या पदासाठी अर्ज करत आहात, त्या क्षेत्रातील महत्त्वाचे Keywords Resume मध्ये समाविष्ट करा. त्यामुळे निवड प्रक्रियेत फायदा होऊ शकतो.
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Resume पूर्ण झाल्यावर PDF फॉरमॅटमध्ये सेव्ह करा. त्यामुळे कोणत्याही डिव्हाइसवर त्याचा लेआउट बदलत नाही.
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Resume तयार करण्याचे काम AI सोपे करते, पण अंतिम माहिती अचूक आहे का, हे तपासणे तुमची जबाबदारी आहे.
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