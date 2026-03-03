कारच्या काचा उघडून चालवल्याने मायलेज वाढते?

Auto

3 March 2026

Author:  दिपाली नाफडे

मुख्यत्वे कार चालवातना गाडीत धूळ आणि प्रदूषण येऊ नये यासाठी काचा बंद ठेवल्या जातात

परिणाम

Picture Credit: Pinterest

उन्हाळा झळ

उन्हाळ्यात उन्हाच्या झळा बसू नयेत यासाठी एसी चालू असतो आणि म्हणून कार्सच्या काचा बंद असतात आणि मायलेजही कमी होतो

Picture Credit: Pinterest

इंधन वाचविण्यासाठी काही जण एसी बंद करतात आणि कारच्या काचा खाली घेऊन गाडी चालवतात

इंधन

Picture Credit: Pinterest

पण खरंच गाडीच्या काचा उघडून कार चालवल्यास मायलेज वाढते? याचं उत्तर जाणून घेणं गरजेचे आहे

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

कार डिझाईन करताना त्याच्या एअरोडायनामिक्सची काळजी घेतली जाते, जेणेकरून हवा कापून ती वेगात जाईल

नक्की काय घडते

\Picture Credit: Pinterest

जेव्हा खिडक्या उघड्या असतात तेव्हा हवा केबिनमध्ये येते, ज्यामुळे कारचा एअरोडायनामिक्स बॅलेन्स बिघडतो

खिडक्या

Picture Credit: Pinterest

याचा परिणाम इंजिनवर होतो आणि गाडी पुढे जाण्यासाठी जास्त मेहनत करावी लागते

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

इंजिनवर जास्त दबाव आल्यास इंधन जास्त जळते आणि मायलेज कमी होते. त्यामुळे यात काहीही तथ्य नाही

काय आहे तथ्य

Picture Credit: Pinterest

