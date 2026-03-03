मुख्यत्वे कार चालवातना गाडीत धूळ आणि प्रदूषण येऊ नये यासाठी काचा बंद ठेवल्या जातात
उन्हाळ्यात उन्हाच्या झळा बसू नयेत यासाठी एसी चालू असतो आणि म्हणून कार्सच्या काचा बंद असतात आणि मायलेजही कमी होतो
इंधन वाचविण्यासाठी काही जण एसी बंद करतात आणि कारच्या काचा खाली घेऊन गाडी चालवतात
पण खरंच गाडीच्या काचा उघडून कार चालवल्यास मायलेज वाढते? याचं उत्तर जाणून घेणं गरजेचे आहे
कार डिझाईन करताना त्याच्या एअरोडायनामिक्सची काळजी घेतली जाते, जेणेकरून हवा कापून ती वेगात जाईल
जेव्हा खिडक्या उघड्या असतात तेव्हा हवा केबिनमध्ये येते, ज्यामुळे कारचा एअरोडायनामिक्स बॅलेन्स बिघडतो
याचा परिणाम इंजिनवर होतो आणि गाडी पुढे जाण्यासाठी जास्त मेहनत करावी लागते
इंजिनवर जास्त दबाव आल्यास इंधन जास्त जळते आणि मायलेज कमी होते. त्यामुळे यात काहीही तथ्य नाही
