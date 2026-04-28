संध्याकाळच्या पुजेच्या वेळी घंटी वाजवावी का?

28 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

हिंदू धर्मात पूजेच्या वेळी घंटी वाजवण्याला विशेष महत्त्व दिले जाते.

असे म्हटले जाते की घंटीच्या आवाजामुळे वातावरणात सकारात्मक ऊर्जा येते. 

मात्र, अनेक लोक संध्याकाळच्या पूजेच्या वेळी सुद्धा घंटी वाजवतात. 

पण, तुम्हाला माहित आहे का की तसे करणे योग्य आहे की नाही?

वास्तुशास्त्रानुसार, संध्याकाळच्या पूजेच्यावेळी घंटी किंवा शंख वाजवणे टाळावे.

असे मानले जाते की यावेळी देवदेवता विश्रांतीच्या अवस्थेत असतात.त्यामुळे मोठा आवाज करणे योग्य नाही.

सकाळच्या पूजेच्या वेळी घंटी वाजवणे अत्यंत शुभ मानले जाते.

मानसिक विकार शांत होतात आणि धान्य करणेही सोपे होते. 

