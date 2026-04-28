सुख-समृद्धीसाठी मुख्य दरवाजा कसा असावा?

28 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

घराचा दरवाजा प्रसन्न असेल तर आपल्या घरी येणाऱ्यांना देखील प्रसन्न वाटते.

पण, घराचा मुख्य दरवाजा कसा असावा? हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.

घराचा मुख्य दरवाजा हा ऊर्जेचा मुख्य प्रवेशद्वार मानला जातो.

येथून सकारात्मक आणि नकारात्मक ऊर्जा घरात प्रवेश करते.

स्वच्छ, व्यवस्थित आणि आकर्षक असणे खूप महत्त्वाचे आहे.

घराचा मुख्य दरवाजा संतुलित आणि शुभ असेल तर घरात नेहमी सुख आणि शांती नांदते.

मजबूत, टिकाऊ आणि योग्य दिशेला बांधलेला असावा.

लाकडी दरवाजा विशेषत: शुभ मानला जातो, कारण तो स्थायित्वाचे प्रतीक आहे. 

दिशेनुसार रंगांची निवड करणे हे देखील खूप महत्त्वाचे मानले जाते.

पूर्वेला फिकट हिरवा किंवा तपकिरी आणि उत्तरेला फिकट निळा रंग ठेवावा.

दक्षिणेत गडद तपकिरी आणि पश्चिमेत क्रीम किंवा पांढरा रंग शुभ मानला जातो. 

