Long Ride ला जाण्यापूर्वी Bike मध्ये काय Check कराल? 

Automobile

19 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Long Ride

योग्य Air Pressure असल्यास Mileage आणि Grip दोन्ही चांगले मिळतात. Worn-out Tyres असल्यास Long Ride आधी बदलणे उत्तम.

Engine Oil Level पाहा

Engine Oil कमी किंवा जुने असल्यास Engine गरम होऊ शकतो.

Brakes व्यवस्थित आहेत का?

Front आणि Rear Brake दोन्ही Smooth काम करत आहेत का हे पाहा. Brake Pads जास्त घासलेले नसावेत.

Dry किंवा Loose Chain मुळे आवाज, Power Loss आणि Breakdown होऊ शकतो.

Chain Cleaning आणि Lubrication करा

Night Ride किंवा Highway वर Headlight, Tail Light आणि Indicators Proper काम करणे खूप महत्त्वाचे असते.

Lights आणि Indicators Check करा

Self Start उशिरा होत असेल तर Battery Weak असू शकते. Long Ride आधी Charging तपासून घ्या.

Battery Condition तपासा

Liquid-cooled Bike असल्यास Coolant Level योग्य असणे गरजेचे आहे, नाहीतर Engine Overheat होऊ शकतो.

Coolant आणि Radiator पाहा

Highway वर प्रत्येक ठिकाणी Petrol Pump मिळेलच असे नाही. त्यामुळे Tank आधीच Full ठेवा.

Fuel पूर्ण भरून घ्या

Basic Toolkit, RC, Insurance आणि PUC सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.

योग्य गिरमध्ये बाईक चालवा

