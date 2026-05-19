योग्य Air Pressure असल्यास Mileage आणि Grip दोन्ही चांगले मिळतात. Worn-out Tyres असल्यास Long Ride आधी बदलणे उत्तम.
Engine Oil कमी किंवा जुने असल्यास Engine गरम होऊ शकतो.
Front आणि Rear Brake दोन्ही Smooth काम करत आहेत का हे पाहा. Brake Pads जास्त घासलेले नसावेत.
Dry किंवा Loose Chain मुळे आवाज, Power Loss आणि Breakdown होऊ शकतो.
Night Ride किंवा Highway वर Headlight, Tail Light आणि Indicators Proper काम करणे खूप महत्त्वाचे असते.
Self Start उशिरा होत असेल तर Battery Weak असू शकते. Long Ride आधी Charging तपासून घ्या.
Liquid-cooled Bike असल्यास Coolant Level योग्य असणे गरजेचे आहे, नाहीतर Engine Overheat होऊ शकतो.
Highway वर प्रत्येक ठिकाणी Petrol Pump मिळेलच असे नाही. त्यामुळे Tank आधीच Full ठेवा.
Basic Toolkit, RC, Insurance आणि PUC सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.
