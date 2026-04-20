वाहनाची क्लच प्लेट ही इंजिनची पॉवर चाकांपर्यंत पोहोचवण्याचे साधन आहे.
त्यात बिघाड झाल्यास वाहनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो.
क्लच प्लेट डॅमेज झाल्यास काही लक्षणांवरुन तुम्ही हे ओळखू शकता.
ऍक्सिलरेटर दाबत असाल आणि इंजिनचा आवाज वाढत असेल पण...
गाडीचा वेग वाढत नसेल तर समजून घ्या क्लच प्लेट झिजली आहे.
गिअर बदलताना अडकत असेल किंवा गिअरबॉक्समधून घरघर असा आवाज येत असेल तर...
हे क्लच खराब झाले असे समजून जावे
गाडीतून तीव्र जळल्याचा वास येत असेल तर हे क्लच जास्त गरम होऊन झिजत असल्याचे लक्षण आहे.
क्लच दाबण्यासाठी जास्त जोर लावावा लागत असेल किंवा तो पूर्वीपेक्षा अधिक घट्ट वाटत असेल तर
त्याच्या केबलमध्ये किंवा प्लेटमध्ये समस्या असू शकते.
