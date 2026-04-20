गाडीची क्लच प्लेट खराब झालीय? कसे ओळखाल?

Automobile

20 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

क्लच प्लेटचे काम

वाहनाची क्लच प्लेट ही इंजिनची पॉवर चाकांपर्यंत पोहोचवण्याचे साधन आहे.

कार्यक्षमतेवर परिणाम

त्यात बिघाड झाल्यास वाहनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो.

क्लच प्लेट डॅमेज 

क्लच प्लेट डॅमेज झाल्यास काही लक्षणांवरुन तुम्ही हे ओळखू शकता. 

ऍक्सिलरेटर दाबत असाल आणि इंजिनचा आवाज वाढत असेल पण...

कमी झालेले घर्षण

गाडीचा वेग वाढत नसेल तर समजून घ्या क्लच प्लेट झिजली आहे.

क्लच प्लेट झिजली समजा

गिअर बदलताना अडकत असेल किंवा गिअरबॉक्समधून घरघर असा आवाज येत असेल तर...

गिअर बदलण्यात अडचण

हे क्लच खराब झाले असे समजून जावे

खराब क्लच

गाडीतून तीव्र जळल्याचा वास येत असेल तर हे क्लच जास्त गरम होऊन झिजत असल्याचे लक्षण आहे.

जळण्याचा वास

क्लच दाबण्यासाठी जास्त जोर लावावा लागत असेल किंवा तो पूर्वीपेक्षा अधिक घट्ट वाटत असेल तर

क्लच पेडल कडक लागणे

त्याच्या केबलमध्ये किंवा प्लेटमध्ये समस्या असू शकते.

प्लेटमध्ये समस्या

