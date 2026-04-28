गाडी जास्त गरम होते?  'हे' उपाय करुन पाहा

28 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

तीव्र उष्णता 

तीव्र उष्णता आणि वाढत्या तापमानाचा परिणाम केवळ माणसांवरच नाही, तर वाहनांवरही होतो.

इंजिनचे नुकसान 

कधीकधी गाडी जास्त गरम होऊ लागते, ज्यामुळे इंजिनचे नुकसान होऊ शकते.

योग्य काळजी 

अशा परिस्थितीत, योग्य काळजी घेतल्यास ही समस्या टाळता येते.

आपली गाडी नेहमी सावलीत पार्क करण्याचा प्रयत्न करा.

सावलीत पार्क करा

रेडिएटरमधील कूलंटची पातळी योग्य ठेवा.

कूलंटची पातळी

लांब पल्ल्याचा प्रवास टाळा.

प्रवास टाळा

इंजिन ऑईल वेळेवर तपासा आणि बदला.

इंजिन ऑईल 

उन्हाळ्यात इंजिनवर जास्त भार टाकू नका. रेडिएटर आणि फॅन स्वच्छ ठेवा.

फॅन स्वच्छ ठेवा

