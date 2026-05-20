तुमचा फोन हँग होत असल्यास या स्टेप्स वापरुन पाहा.
फोन हँग झाल्यास तुम्ही सर्वात आधी तो बंद करुन पुन्हा चालू करावा.
यानंतर तुम्ही वापरत नसलेले Apps काढून टाकू शकता.
तुमच्या फोनची मेमरी मोकळी करा आणि अनावश्यक फाईल्स डिलिट करा.
या उपायांनी फरक पडला नाही तर तुम्ही सेटिंग्जमध्ये जाऊन तुमचा फोन फॅक्टरी रीसेट देखील करु शकता.
तुम्ही तुमचे सॉफ्टवेअर देखील अद्ययावत केले पाहिजे.
फोनला जास्त गरम होण्यापासून वाचवणे देखील महत्त्वाचे आहे, हे देखील हँग होण्याचे एक कारण असू शकते.
मेमरी कार्ड देखील तपासावे. कधीकधी जुने मेमरी कार्ड देखील फोन हँग होण्याचे कारण असू शकते.
या गोष्टी केल्याने तुम्ही फोन हँग होण्याच्या समस्येपासून सुटका मिळवू शकता.
