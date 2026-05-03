फोन स्लो झालाय? असे करा स्टोरेज लगेच क्लीन!

3 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

स्टोरेज फुल

फोनचे स्टोरेज फुल झाल्यास फोन काहीवेळा स्लो होतो.

स्टोरेज फुल झाल्याची लक्षणं

फोन हँग होणं, फोटो/व्हिडिओ सेव्ह न होणं, इत्यादी

तुम्ही वापरत नसलेले अ‍ॅप्स फोनमधून डिलीट करा. 

अ‍ॅप्स डिलीट 

अ‍ॅप्सचा कॅशे डेटा खूप स्टोरेज वापरतो. वेळोवेळी कॅशे क्लिअर करा. 

कॅशे डेटा 

एकाच फोटोच्या अनेक कॉपी असतील तर डुप्लीकेट फोटो डिलीट करा. 

डुप्लीकेट फोटो

फोटो/व्हिडिओ क्लाऊडवर अपलोड करा, ज्यामुळे फोनचे स्टोरेज रिकामे होईल. 

क्लाऊड स्टोरेज 

व्हॉट्सअ‍ॅपमधील मीडीया ऑटो डाऊनलोड पर्याय बंद करा. 

ऑटो डाऊनलोड

डाऊनलोड केलेले मोठे व्हिडीओ डिलीट करा. 

मोठे व्हिडीओ

