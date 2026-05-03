फोनचे स्टोरेज फुल झाल्यास फोन काहीवेळा स्लो होतो.
फोन हँग होणं, फोटो/व्हिडिओ सेव्ह न होणं, इत्यादी
तुम्ही वापरत नसलेले अॅप्स फोनमधून डिलीट करा.
अॅप्सचा कॅशे डेटा खूप स्टोरेज वापरतो. वेळोवेळी कॅशे क्लिअर करा.
एकाच फोटोच्या अनेक कॉपी असतील तर डुप्लीकेट फोटो डिलीट करा.
फोटो/व्हिडिओ क्लाऊडवर अपलोड करा, ज्यामुळे फोनचे स्टोरेज रिकामे होईल.
व्हॉट्सअॅपमधील मीडीया ऑटो डाऊनलोड पर्याय बंद करा.
डाऊनलोड केलेले मोठे व्हिडीओ डिलीट करा.
