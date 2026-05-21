Smart TV तुमच्यावर नजर ठेवतो का?

21 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

आजचे Smart TVs इंटरनेटला सतत Connected असतात आणि अनेक Smart Features देतात.

Viewing Habits Track करतात

काही Smart TVs तुमचे Viewing Habits Track करू शकतात. याला ACR (Automatic Content Recognition) म्हणतात.

माहिती Collect केली जाते

तुम्ही कोणते Shows, Movies किंवा Apps वापरता याची माहिती Collect केली जाऊ शकते.

Voice Control असलेल्या TVs मध्ये Microphone Feature असू शकतो.

Voice Control

जर Privacy Settings बंद नसतील, तर काही Data कंपन्यांकडे जाऊ शकतो.

Privacy Settings

Weak WiFi Password किंवा जुने Software असल्यास Hacking चा धोका वाढतो.

जुने Software

Public WiFi किंवा Untrusted Apps वापरताना अधिक सावध राहणे गरजेचे आहे.

Public WiFi

TV चे Software Update ठेवा. Unused Permissions बंद करा. Strong WiFi Password वापरा. Privacy Settings Check करा.

Privacy सुरक्षित ठेवण्यासाठी

Smart TV Smart असतो… पण तुमची Privacy Smart पद्धतीने सुरक्षित ठेवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे!

