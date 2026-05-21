आजचे Smart TVs इंटरनेटला सतत Connected असतात आणि अनेक Smart Features देतात.
काही Smart TVs तुमचे Viewing Habits Track करू शकतात. याला ACR (Automatic Content Recognition) म्हणतात.
तुम्ही कोणते Shows, Movies किंवा Apps वापरता याची माहिती Collect केली जाऊ शकते.
Voice Control असलेल्या TVs मध्ये Microphone Feature असू शकतो.
जर Privacy Settings बंद नसतील, तर काही Data कंपन्यांकडे जाऊ शकतो.
Weak WiFi Password किंवा जुने Software असल्यास Hacking चा धोका वाढतो.
Public WiFi किंवा Untrusted Apps वापरताना अधिक सावध राहणे गरजेचे आहे.
TV चे Software Update ठेवा. Unused Permissions बंद करा. Strong WiFi Password वापरा. Privacy Settings Check करा.
Smart TV Smart असतो… पण तुमची Privacy Smart पद्धतीने सुरक्षित ठेवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे!
