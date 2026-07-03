WhatsApp मध्ये Settings > Storage and Data > Manage Storage या पर्यायात जा. कोणते फोटो, व्हिडिओ किंवा फाइल्स सर्वाधिक जागा घेत आहेत, ते लगेच दिसेल.
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5MB किंवा त्याहून मोठ्या फाइल्स आधी हटवा. यामुळे काही सेकंदांतच भरपूर स्टोरेज मोकळे होऊ शकते.
Picture Credit: istockphoto
जुने फोटो, व्हिडिओ, GIF आणि Documents जे आता उपयोगाचे नाहीत, ते Delete करा. गरज असल्यास महत्त्वाच्या फाइल्स आधी Backup घ्या.
Picture Credit: istockphoto
Settings > Storage and Data मध्ये जाऊन Media Auto Download मर्यादित करा. त्यामुळे प्रत्येक फोटो किंवा व्हिडिओ आपोआप फोनमध्ये सेव्ह होणार नाही.
Picture Credit: istockphoto
मोठ्या WhatsApp ग्रुपमधील मीडिया सर्वाधिक जागा घेतो. अनावश्यक ग्रुप फाइल्स वेळोवेळी हटवत राहा.
Picture Credit: istockphoto
वारंवार येणारे फोटो Gallery मध्ये सेव्ह होत असतील तर Media Visibility किंवा Save to Photos (iPhone) बंद करा. त्यामुळे डुप्लिकेट फाइल्स तयार होणार नाहीत.
Picture Credit: istockphoto
महत्त्वाच्या चॅट्स Delete करण्यापूर्वी त्यांचा Export किंवा Backup घ्या. त्यामुळे आवश्यक माहिती सुरक्षित राहील आणि Storage देखील मोकळे होईल.
Picture Credit: istockphoto
WhatsApp मधील अनावश्यक मीडिया नियमितपणे हटवून आणि योग्य Settings वापरून तुम्ही फोनचे Storage सहज मोकळे ठेवू शकता.
Picture Credit: istockphoto