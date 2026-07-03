फक्त 5 मिनिटांत WhatsApp Storage कमी करा; सोपी पद्धत

Science Technology

3 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Storage Usage तपासा

WhatsApp मध्ये Settings > Storage and Data > Manage Storage या पर्यायात जा. कोणते फोटो, व्हिडिओ किंवा फाइल्स सर्वाधिक जागा घेत आहेत, ते लगेच दिसेल.

Picture Credit: istockphoto

मोठ्या फाइल्स Delete करा

5MB किंवा त्याहून मोठ्या फाइल्स आधी हटवा. यामुळे काही सेकंदांतच भरपूर स्टोरेज मोकळे होऊ शकते.

Picture Credit: istockphoto

जुने फोटो, व्हिडिओ, GIF आणि Documents जे आता उपयोगाचे नाहीत, ते Delete करा. गरज असल्यास महत्त्वाच्या फाइल्स आधी Backup घ्या.

Unnecessary Media हटवा

Picture Credit: istockphoto

Settings > Storage and Data मध्ये जाऊन Media Auto Download मर्यादित करा. त्यामुळे प्रत्येक फोटो किंवा व्हिडिओ आपोआप फोनमध्ये सेव्ह होणार नाही.

Auto Download बंद करा

Picture Credit: istockphoto

मोठ्या WhatsApp ग्रुपमधील मीडिया सर्वाधिक जागा घेतो. अनावश्यक ग्रुप फाइल्स वेळोवेळी हटवत राहा.

Group Chats साफ करा

Picture Credit: istockphoto

वारंवार येणारे फोटो Gallery मध्ये सेव्ह होत असतील तर Media Visibility किंवा Save to Photos (iPhone) बंद करा. त्यामुळे डुप्लिकेट फाइल्स तयार होणार नाहीत.

Camera Roll Save बंद करा

Picture Credit: istockphoto

महत्त्वाच्या चॅट्स Delete करण्यापूर्वी त्यांचा Export किंवा Backup घ्या. त्यामुळे आवश्यक माहिती सुरक्षित राहील आणि Storage देखील मोकळे होईल.

Chat Export किंवा Backup

Picture Credit: istockphoto

WhatsApp मधील अनावश्यक मीडिया नियमितपणे हटवून आणि योग्य Settings वापरून तुम्ही फोनचे Storage सहज मोकळे ठेवू शकता.

Conclusion

Picture Credit: istockphoto

QLED, OLED की Mini LED? कोणता TV तुमच्यासाठी सर्वोत्तम? 

पुढे वाचा