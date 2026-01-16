फक्त जंकफूड नव्हे, कमरेचा घेर वाढण्याचं 'हे' आहे कारण

बाहेरच्या तेलकट खाण्याने कमरेचा घेर जास्त वाढतो.
Picture Credit: Pixabay
तेलकट आणि मैद्याच्या पदार्थांमुळे अतिरिक्त फॅट्स वाढतात.
असं असलं तरी कमरेचा घेर वाढण्याचं हे एकच कारण नाही.
असंतुलित आहाराबरोबरच अपुरी झोप हे देखील कारण आहे.
रोज रात्री उशीरा झोपण्याने देखील पचनसंस्थेवर परिणाम होतो.
मानसिक तणाव देखील सर्वात मोठं कारण आहे फॅट्स वाढण्याचं .
मानसित तणावामुळे पचनशक्ती कमकुवत होते.
Picture Credit: Pinterest
म्हणूनच फक्त संतुलित आहार नव्हे तर मानसिक आरोग्य देखील चांगलं असायला पाहिजे.
Picture Credit: Pinterest