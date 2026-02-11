जिओ कंपनी त्यांच्या यूजर्सना गरजेनुसार रिचार्ज प्लॅन खरेदी करण्याची संधी देते.
Picture Credit: Pinterest
जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये अनेक स्वस्त रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: Pinterest
अशाच एका स्वस्त प्लॅनबद्दल आता जाणून घेऊया.
Picture Credit: Pinterest
जिओच्या या स्वस्त रिचार्ज प्लॅनची किंमत 198 रुपये आहे.
Picture Credit: Pinterest
या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएस ऑफर केले जातात.
\Picture Credit: Pinterest
198 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना रोज 2GB डेटा ऑफर केला जातो.
Picture Credit: Pinterest
या प्लॅनची व्हॅलिडीटी केवळ 14 दिवसांची आहे.
Picture Credit: Pinterest
198 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर केला जातो.
Picture Credit: Pinterest