पावसाळ्यात Bike कुठेही पार्क करता? मग नुकसान होऊ शकतं!

Automobile

27 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

पाणी साचणाऱ्या जागा टाळा

जास्त पाणी साचलेल्या ठिकाणी पार्क केल्यास Engine आणि Electrical Parts वर परिणाम होऊ शकतो.

झाडाखाली Parking टाळा

वादळ किंवा पावसात फांद्या तुटून Bike चे नुकसान होऊ शकते..

Bike Cover वापरा

Rain Cover मुळे Seat आणि Electrical Parts सुरक्षित राहतात.

चिखल किंवा मऊ मातीमध्ये Side Stand घसरू शकतो.

Side Stand वर काळजी

पार्क केल्यानंतर शक्य असल्यास Bike पुसून घ्या.

Disc Brake आणि Chain कोरडी ठेवा

पावसामुळे Helmet च्या Padding मध्ये ओलावा येऊ शकतो.

Helmet बाहेर ठेवू नका

Dark किंवा पाणी साचणाऱ्या जागा टाळा.

रात्री सुरक्षित जागा निवडा

पाण्यामुळे Switches मध्ये Moisture जमा होऊ शकतो.

Electrical Switches Check करा

योग्य Parking मुळे पावसाळ्यात Bike अधिक सुरक्षित राहू शकते.

छोटी काळजी, मोठं Protection!

