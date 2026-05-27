अनेकांना डॅशबोर्डवर फोन ठेवण्याची वाईट सवय असते. यामुळे मोबाईल फोनला धोका निर्माण होतो.
उन्हाळ्यात तुमचा मोबाईल फोन गाडीच्या डॅशबोर्डवर ठेवल्याने तुमचा महागडा फोन कायमचा खराब होऊ शकतो.
सामान्य लोक अनेकदा नेव्हिगेशन तपासण्यासाठी किंवा गाणी बदलण्यासाठी आपला फोन डॅशबोर्डवर ठेवतात. जी एक अत्यंत धोकादायक सवय आहे.
कारची पुढची काच सूर्याची किरणे थेट डॅशबोर्डवर केंद्रित करते.
ज्यामुळे तापमान ६० ते ७० अंशांपर्यंत पोहोचते आणि त्यामुळे फोनचा स्फोट होऊ शकतो.
आधुनिक फोनमध्ये लिथियम-आयन बॅटरी असते. अतिरिक्त उष्णतेमुळे बॅटरी फुगू शकते किंवा तिचा स्फोटही होऊ शकतो.
तीव्र सूर्यप्रकाशामुळे स्क्रीनमधल द्रवाला नुकसान पोहोचू शकते. ज्यामुळे स्क्रीन बर्न-इनची समस्या निर्माण होते.
प्रवासात नॅव्हिगेशन वापरण्यासाठी डॅशबोर्डऐवजी एसी व्हेंट माउंटचा वापर करा.
