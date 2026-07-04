Keeway Hypevolt-R भारतात लॉन्च!

Automobile

04 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

डिझाइन

Keeway Hypevolt-R चा डिझाइन पारंपरिक स्कूटरपेक्षा वेगळा आहे. शार्प बॉडी लाईन्स, LED लाइटिंग आणि एअरोडायनॅमिक स्टाइल यामुळे हा स्कूटर प्रीमियम लूक देतो.

Picture Credit: Keeway

दमदार परफॉर्मन्स

या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये 10kW Peak Motor देण्यात आली आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार याचा टॉप स्पीड 115 km/h पर्यंत पोहोचतो.

Picture Credit: Keeway

180KM पर्यंत रेंज

Keeway Hypevolt-R मध्ये Dual Swappable Battery Pack दिले आहेत. कंपनीच्या दाव्यानुसार एका चार्जमध्ये 180 किमी (IDC) पर्यंतची रेंज मिळू शकते.

Picture Credit: Keeway

ADAS आणि सुरक्षा

या स्कूटरचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ADAS (Advanced Rider Assistance System). याशिवाय Rear Camera, Blind Spot Detection आणि Collision Warning सारखी आधुनिक सुरक्षा फीचर्सही देण्यात आली आहेत.

Picture Credit: Keeway

स्मार्ट फीचर्स

– 7-इंच TFT Touch Display – Bluetooth Connectivity – Navigation Support – Ride Modes – Keyless Start – OTA Software Updates हे फीचर्स रायडिंगचा अनुभव अधिक आधुनिक बनवतात.

Picture Credit: Keeway

चार्जिंग आणि किंमत

स्कूटरला फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट असून बॅटरी कमी वेळेत चार्ज होते. भारतातील एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹1.69 लाख (प्रारंभिक) पासून सुरू होते.

Picture Credit: Keeway

कोणासाठी योग्य?

जर तुम्हाला जास्त रेंज, प्रीमियम डिझाइन, आधुनिक टेक्नॉलॉजी आणि सुरक्षितता फीचर्स असलेला इलेक्ट्रिक स्कूटर हवा असेल, तर Keeway Hypevolt-R हा एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

Picture Credit: Keeway

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