Keeway Hypevolt-R चा डिझाइन पारंपरिक स्कूटरपेक्षा वेगळा आहे. शार्प बॉडी लाईन्स, LED लाइटिंग आणि एअरोडायनॅमिक स्टाइल यामुळे हा स्कूटर प्रीमियम लूक देतो.
Picture Credit: Keeway
या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये 10kW Peak Motor देण्यात आली आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार याचा टॉप स्पीड 115 km/h पर्यंत पोहोचतो.
Picture Credit: Keeway
Keeway Hypevolt-R मध्ये Dual Swappable Battery Pack दिले आहेत. कंपनीच्या दाव्यानुसार एका चार्जमध्ये 180 किमी (IDC) पर्यंतची रेंज मिळू शकते.
Picture Credit: Keeway
या स्कूटरचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ADAS (Advanced Rider Assistance System). याशिवाय Rear Camera, Blind Spot Detection आणि Collision Warning सारखी आधुनिक सुरक्षा फीचर्सही देण्यात आली आहेत.
Picture Credit: Keeway
– 7-इंच TFT Touch Display – Bluetooth Connectivity – Navigation Support – Ride Modes – Keyless Start – OTA Software Updates हे फीचर्स रायडिंगचा अनुभव अधिक आधुनिक बनवतात.
Picture Credit: Keeway
स्कूटरला फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट असून बॅटरी कमी वेळेत चार्ज होते. भारतातील एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹1.69 लाख (प्रारंभिक) पासून सुरू होते.
Picture Credit: Keeway
जर तुम्हाला जास्त रेंज, प्रीमियम डिझाइन, आधुनिक टेक्नॉलॉजी आणि सुरक्षितता फीचर्स असलेला इलेक्ट्रिक स्कूटर हवा असेल, तर Keeway Hypevolt-R हा एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: Keeway