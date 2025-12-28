लग्नाचा सीजन संपला का? केतकीचा कॅप्शनमध्ये सवाल

टाईमपासमधून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक हृदयात पोहचणारी कलाकार म्हणजे केतकी माटेगावकर!
Picture Credit: pinterest
Fill in some text
केतकीने टाईमपास, तानीसारख्या चित्रपटातून लाखो मराठी मनावर राज्य केले आहे.
Picture Credit: pinterest
फक्त अभिनय नव्हे तर गायन क्षेत्रातही तिचे उत्तम स्थान आहे.
Picture Credit: pinterest
केतकीने हल्लीच एक लग्न सोहळा अटेंड केला आहे, त्याची पोस्ट शेअर केली आहे.
Picture Credit: pinterest
अभिनेत्रीने कॅप्शनमध्ये "Is wedding season over? Because I am seriously not over it" असे नमूद केले आहे.
Picture Credit: pinterest