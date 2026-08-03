Kia ची प्रीमियम 7-सीटर Sorento Hybrid SUV भारतात लाँच होण्यापूर्वीच काही डीलरशिपवर अनधिकृत प्री-बुकिंग सुरू झाल्याची माहिती समोर आली.
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इच्छुक ग्राहक सुमारे ₹25,000 ची टोकन रक्कम भरून SUV प्री-बुक करू शकतात. लाँचनंतर डिलिव्हरीची प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
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भारतीय मॉडेलमध्ये 1.6-लिटर Strong Hybrid टर्बो-पेट्रोल इंजिन मिळण्याची शक्यता आहे. हे इंजिन पॉवर आणि इंधन बचतीचा उत्तम समतोल देईल.
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Sorento ही तीन रांगांची (3-Row) SUV असून मोठ्या कुटुंबासाठी आरामदायी जागा आणि प्रीमियम केबिन देण्यावर भर असेल.
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या SUV मध्ये मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, ADAS, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि आधुनिक कनेक्टेड कार फीचर्स मिळू शकतात.
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भारतात लाँच झाल्यानंतर Sorento Hybrid ची स्पर्धा Skoda Kodiaq, Jeep Meridian आणि इतर प्रीमियम 7-सीटर SUV सोबत होण्याची शक्यता आहे.
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या SUV ची एक्स-शोरूम किंमत ₹28 लाख ते ₹35 लाख दरम्यान असू शकते, अशी चर्चा आहे.
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कंपनीकडून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नसली तरी 2026 च्या उत्तरार्धात Sorento Hybrid भारतीय बाजारात दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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Sorento Hybrid मुळे Kia चा भारतातील Hybrid पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत होईल आणि प्रीमियम SUV खरेदीदारांना आणखी एक आकर्षक पर्याय मिळेल.
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