Kia Syros EV बॉक्सी SUV लुक, प्रीमियम LED लाइटिंग आणि आधुनिक डिझाइन. Tata Punch EV कॉम्पॅक्ट SUV स्टाइल आणि आकर्षक फ्रंट डिझाइन
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Syros EV ड्युअल स्क्रीन, प्रीमियम इंटिरिअर आणि अधिक टेक फीचर्स. Punch EV 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि वायरलेस कनेक्टिव्हिटी.
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Syros EV मोठी बॅटरी आणि लांब रेंजची अपेक्षा. Punch EV एका चार्जमध्ये सुमारे 365–421 किमी (व्हेरिएंटनुसार) दावा केलेली रेंज.
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Syros EV Ventilated Seats, 360° Camera, ADAS (व्हेरिएंटनुसार अपेक्षित). Punch EV 360° Camera, Air Purifier, V2L, Connected Car Features.
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Syros EV किंमत अधिकृतपणे जाहीर झाल्यानंतर स्पष्ट होईल. Punch EV भारतात उपलब्ध आणि विविध व्हेरिएंटमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध.
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अधिक टेक फीचर्स हवे असतील: Kia Syros EV आजच EV घ्यायची असेल: Tata Punch EV
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लॉन्चनंतर Kia Syros EV ची किंमत आणि रेंज लक्षात घेऊन अंतिम तुलना करता येईल. सध्या Punch EV हा स्थापित पर्याय आहे.
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Kia Syros EV आधुनिक फीचर्ससह येण्याची अपेक्षा आहे, तर Tata Punch EV सध्या विश्वासार्ह आणि उपलब्ध पर्याय आहे. तुमच्या बजेट, फीचर्स आणि गरजेनुसार योग्य EV निवडा.
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