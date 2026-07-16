किंमत: ₹37,000 पासून* AMD Ryzen 5 प्रोसेसर, 8GB RAM, 512GB SSD आणि 15.6-इंच Full HD डिस्प्ले. दैनंदिन वापरासाठी उत्तम पर्याय.
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किंमत: ₹35,000 पासून* Intel Core i3 (13th Gen), 8GB RAM, 512GB SSD आणि हलके डिझाइन. विद्यार्थी आणि ऑफिससाठी योग्य.
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किंमत: ₹39,000 पासून* AMD Ryzen 5 प्रोसेसर, Full HD डिस्प्ले, 8GB RAM आणि वेगवान SSD स्टोरेज.
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किंमत: ₹38,000 पासून* Intel Core i3 (13th Gen), 8GB RAM, 512GB SSD आणि Anti-Glare डिस्प्ले. ऑनलाइन क्लासेस आणि ऑफिस वर्कसाठी चांगला पर्याय.
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किंमत: ₹39,999 पासून* Intel Core i3 प्रोसेसर, 8GB RAM, 512GB SSD आणि विश्वासार्ह बिल्ड क्वालिटी.
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विद्यार्थी: Acer Aspire Lite ऑफिस वर्क: HP 15s मल्टिटास्किंग: ASUS Vivobook Go 15 परफॉर्मन्स: Lenovo IdeaPad Slim 3 विश्वासार्ह ब्रँड: Dell Inspiron 15
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– किमान 8GB RAM – 512GB SSD – Full HD Display – Windows 11 – 1 वर्षाची वॉरंटी
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₹40 हजारांच्या बजेटमध्येही चांगला परफॉर्मन्स देणारे अनेक लॅपटॉप उपलब्ध आहेत. आपल्या गरजेनुसार प्रोसेसर, RAM आणि SSD लक्षात घेऊन योग्य पर्याय निवडा.
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