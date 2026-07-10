Kia चा डबल EV ब्लास्ट!

Automobile

10 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

२०३० पर्यंत किया भारतात १० नवीन मॉडेल्स घेऊन येणार आहे.

१० नवीन मॉडेल्स 

Picture Credit: Pinterest

त्यातील ८ मॉडेल्स EV किंवा हायब्रीड असतील, असे सांगण्यात आले होते.

EV किंवा हायब्रीड 

Picture Credit: Pinterest

त्यानुसार, किया डबल धमाका घेऊन येत आहे. कियाने EV मार्केटमध्ये दमदार एँट्री केली आहे.

कियाचा डबल धमाका 

Picture Credit: Pinterest

कंपनी पहिली किया सायरोस EV  आणि नवीन सात सीटर सोरेन्टो हायब्रीड SUV लवकरच लाँच करणार आहे.

लवकरच लाँच 

Picture Credit: Pinterest

किया सायरोस EV ऑगस्टमध्ये बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. तर या गाडीचे अनावरण जुलैमध्ये होण्याची शक्यता आहे.

किया सायरोस EV कधी येणार?

Picture Credit: Pinterest

तर सात-सीटर सोरेन्टो हायब्रीड सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे.

कधी होणार लाँच

Picture Credit: Pinterest

किया सायरोस EV ही युरोपियन बाजारात विकल्या जाणाऱ्या ह्युंदाईच्या इन्स्टर EV च्या K1 प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल.

ह्युंदाईच्या इन्स्टर EV च्या K1 प्लॅटफॉर्मवर आधारित

Picture Credit: Pinterest

या गाडीमध्ये 42kWh किंवा 49kWh क्षमतेची बॅटरी दिली जाऊ शकते. एका चार्जरमध्ये ही गाडी तब्बल ३६९ किलोमीटरपर्यंत धावू शकेल.

42kWh किंवा 49kWh क्षमतेची बॅटरी 

Picture Credit: Pinterest

कियाच्या लाइनअपमध्ये सोरेन्टोससा सेल्टॉसच्या वरचं स्थान दिलं जाईल.

सोरेन्टोससा सेल्टॉसच्या वरचं स्थान

Picture Credit: Pinterest

भारतीय मॉडेलमध्ये १.५ लिटर पेट्रोल इंजिनसोबत हायब्रीड टेक्नॉलॉजी मिळण्याची शक्यता आहे.

हायब्रीड टेक्नॉलॉजी 

Picture Credit: Pinterest

आंतरराष्ट्रीय बाजारात ही गाडी १.६ लिटर टर्बो-पेट्रोल हायब्रीड इंजिनसह उपलब्ध आहे.

१.६ लिटर टर्बो-पेट्रोल हायब्रीड 

Picture Credit: Pinterest

किया सायरोस EV ची किंमत १५ ते २० लाख असण्याची शक्यता आहे.

सायरोस EV ची किंमत 

Picture Credit: Pinterest

सोरेन्टो हायब्रीडची किंमत सुमारे ३० लाख रुपयांपासून सुरु होऊ शकते.

सोरेन्टो हायब्रीडची किंमत

Picture Credit: Pinterest

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