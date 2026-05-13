घरच्या छतावर सोलर पॅनल लावण्याचे फायदे जाणून घेऊयात. 

Science Technology

13 May 2026

Author:  तेजस भागवत 

वाढत्या वीजदरामुळे सोलर पॅनलला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. 

सोलर पॅनलमुळे दर महिन्याला येणाऱ्या मोठ्या बिलापासून दिलासा मिळू शकतो. 

3kW रूफटॉप सोलर सिस्टिम दिवसाला 10 ते 12 युनिट वीज तयार करू शकते. 

वीज बिल कमी झाल्याने सोलर पॅनल बसवण्याचा खर्च काही वर्षांत वसूल होऊ शकतो. 

पीएम सूर्यघर योजनेनंतर्गत नागरिकांना सबसिडी देखील प्राप्त होत आहे. 

तुमच्या घरी सोलर पॅनल असल्यास लाइट गेल्यावर देखील तुम्हाला त्रास होणार नाही. 

