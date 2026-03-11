रोज सनस्क्रीन लावल्याने उन्हापासून बचाव होतो आणि त्वचा स्वस्थ राहते.
Picture Credit: Istockphoto
सनस्क्रीन लावले नसल्यास सूर्याची किरणे कोलेजन तोडते अन् यामुळे लवकर म्हातारापण येते असे म्हटले जाते.
Picture Credit: Istockphoto
सनस्क्रीन लावल्याने महिलांचा स्कीन टोन चांगला राहण्यास मदत होते.
Picture Credit: Istockphoto
सनस्क्रीन लावल्याने त्वचेला अनेक फायदे होण्यास मदत मिळते.
Picture Credit: Istockphoto
आपल्या हाताच्या बोटावर सनस्क्रीन घ्यावे आणि चेहरा आणि मानेवर लावावे.
Picture Credit: Istockphoto
थंडी किंवा उन्हाळा असला तरी रोज बाहेर जाताना सनस्क्रीन लावावे.
Picture Credit: Istockphoto