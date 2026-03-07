एसी खरेदी करण्यापूर्वी वाचा या टिप्स 

7 March 2026

Author:  हर्षदा जाधव

तुम्ही देखील यंदाच्या उन्हाळ्यात एसी खरेदी करण्याचा विचार करताय का?

Picture Credit: Pinterest

लक्षात ठेवा

एसी खरेदी करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा. 

Picture Credit: Pinterest

तुमच्या खोलीचा आकार लक्षात ठेवा आणि त्याप्रमाणे एसीची निवड करा.

खोलीचा आकार

Picture Credit: Pinterest

लहान खोलीसाठी 1 टन आणि मोठ्या खोलीसाठी 1.5 किंवा 2 टन एसीची निवड करा.

योग्य एसी निवडा

Picture Credit: Pinterest

5 स्टार रेटिंग असलेला एसी वीज बिल कमी ठेवतो.

वीज बिल

\Picture Credit: Pinterest

खरेदी करण्यापूर्वी एसीची कूलिंग क्षमता आणि कॉम्प्रेसरची गुणवत्ता तपासा. 

कूलिंग क्षमता

Picture Credit: Pinterest

एसी खरेदी करण्यापूर्वी कंपनीची सर्व्हिस आणि इंस्टॉलेशन सुविधा तपासा.

सर्व्हिस आणि इंस्टॉलेशन

Picture Credit: Pinterest

डस्ट फिल्टर, एअर प्युरिफिकेशन आणि स्मार्ट फीचर्स असलेल्या एसीची निवड फायदेशीर ठरते.

स्मार्ट फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

