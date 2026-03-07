तुम्ही देखील यंदाच्या उन्हाळ्यात एसी खरेदी करण्याचा विचार करताय का?
एसी खरेदी करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा.
तुमच्या खोलीचा आकार लक्षात ठेवा आणि त्याप्रमाणे एसीची निवड करा.
लहान खोलीसाठी 1 टन आणि मोठ्या खोलीसाठी 1.5 किंवा 2 टन एसीची निवड करा.
5 स्टार रेटिंग असलेला एसी वीज बिल कमी ठेवतो.
खरेदी करण्यापूर्वी एसीची कूलिंग क्षमता आणि कॉम्प्रेसरची गुणवत्ता तपासा.
एसी खरेदी करण्यापूर्वी कंपनीची सर्व्हिस आणि इंस्टॉलेशन सुविधा तपासा.
डस्ट फिल्टर, एअर प्युरिफिकेशन आणि स्मार्ट फीचर्स असलेल्या एसीची निवड फायदेशीर ठरते.
