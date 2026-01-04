फ्री वाय फायचा असा करा वापर

Science Technology

4 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

हे वायफायवर बँकिंग युपीआय ऑनलाइन पेमेंट अशी कोणतीही व्यवहार करू नका. 

ऑनलाइन पेमेंट

ऑटो कनेक्ट बंद ठेवा त्यामुळे अनोळखी वायफाय तुमच्या फोनला आपोआप कनेक्ट होणार नाही. 

ऑटो कनेक्ट

फ्री वायफायचा वापर करताना VPN चा वापर देखील करा ज्यामुळे तुमचा डेटा encrypted राहील. 

VPN चा वापर

फ्री वायफाय वापरताना ब्लूटूथ, नियर बाय शेअर, फाईल शेअरिंग बंद ठेवा. 

नियर बाय शेअर 

पब्लिक वाय-फाय वर सोशल मीडिया किंवा ई-मेल मध्ये लॉगिन करणे टाळा. 

सोशल मीडिया लॉगिन

फ्री वाय फाय, एअरपोर्ट फ्री वायफाय अशा नावांपासून सावध राहा. 

वाय-फायचे नाव

फ्री वाय-फाय वर कोणतेही अपडेट्स डाउनलोड करण्याचा प्रयत्न करू नका. 

स्मार्टफोन अपडेट्स 

तुमचं काम झाल्यानंतर फ्री वायफाय लगेच डिस्कनेक्ट करा.

लक्षात ठेवा

