हे वायफायवर बँकिंग युपीआय ऑनलाइन पेमेंट अशी कोणतीही व्यवहार करू नका.
ऑटो कनेक्ट बंद ठेवा त्यामुळे अनोळखी वायफाय तुमच्या फोनला आपोआप कनेक्ट होणार नाही.
फ्री वायफायचा वापर करताना VPN चा वापर देखील करा ज्यामुळे तुमचा डेटा encrypted राहील.
फ्री वायफाय वापरताना ब्लूटूथ, नियर बाय शेअर, फाईल शेअरिंग बंद ठेवा.
पब्लिक वाय-फाय वर सोशल मीडिया किंवा ई-मेल मध्ये लॉगिन करणे टाळा.
फ्री वाय फाय, एअरपोर्ट फ्री वायफाय अशा नावांपासून सावध राहा.
फ्री वाय-फाय वर कोणतेही अपडेट्स डाउनलोड करण्याचा प्रयत्न करू नका.
तुमचं काम झाल्यानंतर फ्री वायफाय लगेच डिस्कनेक्ट करा.
