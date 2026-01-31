भारताच्या बजेटसंबंधित रंजक गोष्टी

Business

31 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

उद्या रविवार, १ फेब्रवारी २०२६ रोजी देशात नवीन अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

नवीन अर्थसंकल्प

Picture Credit: Pinterest

बजेट हा शब्द Bougette या शब्दावरून तयार करण्यात आला असून याचा अर्थ चामड्याची पिशवी असा आहे. 

चामड्याची पिशवी

Picture Credit: Pinterest

पूर्वी अर्थमंत्री अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे चामड्याच्या पिशवीत घेऊन यायचे, त्यामुळे याला बजेट असे नाव देण्यात आले. 

माहिती आहे का?

Picture Credit: Pinterest

जेम्स विल्सन

Picture Credit: AI Created

भारताचे पहिले बजेट 7 एप्रिल 1860 रोजी जेम्स विल्सन यांनी सादर केले.

आझाद भारताचे पहिले बजेट 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी आर.के.षणमुखम चेट्टी यांनी सादर केले. 

आर.के.षणमुखम चेट्टी

Picture Credit: AI Created

2017 मध्ये रेल बजेट यूनियनसह जोडण्यात आले, त्यामुळे आता एकच बजेट सादर केले जाते. 

एकच बजेट

Picture Credit: Pinterest

माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी सर्वाधिक वेळा म्हणजच तब्बल 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

माहिती आहे का?

Picture Credit: Pinterest

इंदिरा गांधी या पहिल्या महिला पंतप्रधान होत्या ज्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. 

महिला पंतप्रधान

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा