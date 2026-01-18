कंम्प्युटरच्या स्क्रीनपासून डोळ्यांचे अंतर किमान 1.5–2 फूट असणं गरजेचं आहे.
कंम्प्युटर वापरताना दर 20 मिनिटांनी डोळ्यांना थोडी विश्रांती द्या.
कंम्प्युटरवर काम करताना सरळ बसून काम करा, मान आणि पाठीचा कणा वाकवू नका.
कीबोर्ड आणि माऊस योग्य उंचीवर ठेवा, ज्यामुळे तुमच्या मनगटावर ताण येणार नाही.
सलग काम करण्यापेक्षा 20 ते 30 मिनिटांनी थोडं चालणं आवश्यक आहे.
डोळ्यांची काळजी घेण्यासाठी स्क्रीन ब्राइटनेस योग्य ठेवा.
कॉम्प्युटर वापरताना खोलीत व्यवस्थित प्रकाश व्यवस्था ठेवा, अन्यथा डोळ्यांवर ताण येऊ शकतो.
अँटीव्हायरस आणि सॉफ्टवेअर वेळोवेळी अपडेट ठेवा, ज्यामुळे हॅकिंगपासून बचाव होईल.
