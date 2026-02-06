यंदा महाशिवरात्र 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. हा उत्सव सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या दिवशी लक्ष्मी नारायण योग तयार होत आहे.
बुध आणि शुक्र देखील कुंभ राशीत एकत्र येतील तर शुक्र आणि बुध यांच्या युतीमुळे महालक्ष्मी योग तयार होईल. यावेळी राहू शांती आणि कालसर्प दोष शांती करणे देखील शुभ राहील.
महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होणाऱ्या दुर्मिळ योगाचा परिणाम काही राशीच्या लोकांवर होणार आहे. कोणत्या आहे त्या राशी जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी हा योग शुभ राहील. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. उत्पन्नाच्या नवीन संधी मिळू शकतात. तुमची रखडलेली कामे वेळेवर पूर्ण होऊ शकतात. व्यवसाय चांगला चालेल
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण फायदेशीर राहील. सरकारी कामात यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळेल. तुमची महत्त्वाची कामे वेळेवर पूर्ण होतील.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा योग शुभ राहील. नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. उच्च शिक्षण घेण्याची तुमची इच्छा देखील पूर्ण होईल. धार्मिक कार्यामध्ये तुम्हाला आवड निर्माण होईल.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा योग फायदेशीर राहील. तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. भागीदारीतून तुम्हाला चांगला फायदा मिळेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा योग चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या समस्या दूर होतील. या काळात मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.
