ओव्हन 180°C वर प्री-हीट करा किंवा कढईत मीठ घालून गरम करायला ठेवा.
आलं-लसूण पेस्ट घालून एक मिनिट परता. नंतर टोमॅटो घालून ते मऊ होईपर्यंत शिजवा.
आता एका भांड्यात अंडी फोडून चांगली फेटुन घ्या.
मग त्यात कांदा, टोमॅटो, ढोबळी मिरची घालून मिक्स करा.
शेवटी मीठ, मिरी पावडर आणि आवडते मसाले मिसळा.
मफिन मोल्डला तेल लावून त्यावर तयार मिश्रण ओता.
ओव्हनमध्ये 15–20 मिनिटे बेक करा (कढईत करत असाल तर झाकण ठेवून 20 मिनिटे शिजवा).
