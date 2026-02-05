घरच्या घरी कॅफे-स्टाईल एग मफिन्स रेसिपी 

05 february 2026

Author:  नुपूर भगत

ओव्हन 180°C वर प्री-हीट करा किंवा कढईत मीठ घालून गरम करायला ठेवा.

ओव्हन  प्री-हीट करा

Picture Credit: Pinterest

आलं-लसूण पेस्ट घालून एक मिनिट परता. नंतर टोमॅटो घालून ते मऊ होईपर्यंत शिजवा.

आलं-लसूण पेस्ट टाका

Picture Credit: Pinterest

आता एका भांड्यात अंडी फोडून चांगली फेटुन घ्या.

अंडी फेटा

Picture Credit: Pinterest

मग त्यात कांदा, टोमॅटो, ढोबळी मिरची घालून मिक्स करा.

भाज्या फ्राय घाला

Picture Credit: Pinterest

शेवटी मीठ, मिरी पावडर आणि आवडते मसाले मिसळा.

साहित्य एकत्र मिसळा

Picture Credit: Pinterest

 मफिन मोल्डला तेल लावून त्यावर तयार मिश्रण ओता.

मोल्डला तेल लावा

Picture Credit: Pinterest

ओव्हनमध्ये 15–20 मिनिटे बेक करा (कढईत करत असाल तर झाकण ठेवून 20 मिनिटे शिजवा).

बेक करा

Picture Credit: Pinterest

