Laptop मधील Fan Processor आणि Internal Parts थंड ठेवण्यासाठी सतत काम करत असतो.
Picture Credit: Pinterest
Fan आणि Air Vents मध्ये धूळ साचल्याने Airflow कमी होतो.
Picture Credit: Pinterest
Gaming, Video Editing किंवा अनेक Apps एकत्र चालवल्यास Laptop जास्त Heat होतो.
Picture Credit: Pinterest
काही Apps Background मध्ये चालू राहून CPU वर ताण वाढवतात.
Picture Credit: Pinterest
Ventilation Block झाल्यास Fan अधिक वेगाने फिरतो.
Picture Credit: Pinterest
Processor मधील Heat योग्य प्रकारे Transfer होत नाही.
Picture Credit: Pinterest
कधी कधी Malware किंवा Bug मुळे CPU Usage अचानक वाढतो.
Picture Credit: Pinterest
Laptop नियमित Clean करा. Cooling Pad वापरा. Unnecessary Apps बंद ठेवा. Proper Surface वर Laptop वापरा.
Picture Credit: Pinterest
Laptop Fan चा सतत आवाज दुर्लक्ष करू नका… तो Overheating चा संकेत असू शकतो!
Picture Credit: Pinterest
रात्रभर चार्जिंग केल्याने फोन खराब होतो?