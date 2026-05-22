Laptop Fan सतत आवाज का करतो?

22 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Fan Processor

Laptop मधील Fan Processor आणि Internal Parts थंड ठेवण्यासाठी सतत काम करत असतो.

Dust जमा होणे

Fan आणि Air Vents मध्ये धूळ साचल्याने Airflow कमी होतो.

Heavy Apps वापरणे

Gaming, Video Editing किंवा अनेक Apps एकत्र चालवल्यास Laptop जास्त Heat होतो.

काही Apps Background मध्ये चालू राहून CPU वर ताण वाढवतात.

Background Processes

Ventilation Block झाल्यास Fan अधिक वेगाने फिरतो.

Laptop Bed किंवा Blanket वर वापरणे

Processor मधील Heat योग्य प्रकारे Transfer होत नाही.

Thermal Paste जुनी होणे

कधी कधी Malware किंवा Bug मुळे CPU Usage अचानक वाढतो.

Software Update किंवा Virus Issue

Laptop नियमित Clean करा. Cooling Pad वापरा. Unnecessary Apps बंद ठेवा. Proper Surface वर Laptop वापरा.

समस्या कमी करण्यासाठी

Laptop Fan चा सतत आवाज दुर्लक्ष करू नका… तो Overheating चा संकेत असू शकतो!

Overheating चा संकेत

