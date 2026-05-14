लॅपटॉप सतत हँग किंवा स्लो चालत असेल तर त्याची अनेक कारणे आहेत.
HDD किंवा SSD पूर्णपणे भरली असेल, तर सिस्टमला फाइल्स मॅनेज करण्यासाठी स्पेस मिळत नाही, ज्यामुळे लॅपटॉप हॅंग होतो.
एकाच वेळी अनेक टॅब किंवा सॉफ्टवेअर चालू ठेवल्याने सीपीयू आणि रॅमवर ताण येतो.
लॅपटॉपमध्ये ४ जीबी किंवा त्यापेक्षा कमी रॅम असेल तर यामुळे देखील काम करताना लॅपटॉप स्लो होतो.
जुनी ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरल्याने आणि ओव्हरहिटिंगमुळे देखील लॅपटॉप हँग होऊ शकतो.
जर तुमचा लॅपटॉप अनेक वर्षे जुना असेल, तर त्याचे हार्डवेअर नवीन सॉफ्टवेअरशी जुळवून घेऊ शकणार नाही.
यासाठी, वेळोवेळी लॅपटॉप रीस्टार्ट करा, आणि विंडोज अपडेट करा.
याशिवाय, लॅपटॉपमधील अनावश्यक फाईल्स आणि कॅश डिलीट करा.
