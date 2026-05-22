उन्हाळ्यात गाडीत मोबाईल किंवा पॉवर बँक ठेवल्यास ते ओव्हरहीट होण्याची शक्यता असते.
अनेक जण लॅपटॉप गाडीत ठेवतात. मात्र उन्हामुळे त्याच्या इंटरनल पार्ट्सला नुकसान होऊ शकते.
प्लॅस्टिकची बाटली बंद गाडीत राहिल्यास कडक उन्हाळ्यात त्याचा अंश पाण्यात उतरण्याची शक्यता असते.
उन्हाळ्यात कारच्या डॅशबोर्डवर चश्मा ठेवणे देखील नुकसानकारक ठरू शकते.
कडक उन्हाळ्यात सॅनिटायझर ठेवणे धोक्याचे आहे. यात अल्कोहोल असते. त्यामुळे आग निर्माण होऊ शकते.
