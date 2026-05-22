उन्हाळ्यात गाडीत कोणत्या वस्तू ठेवणे त्रासदायक ठरू शकते, ते पाहुयात. 

Automobile

22 May 2026

Author:  तेजस भागवत 

मोबाईल 

उन्हाळ्यात गाडीत मोबाईल किंवा पॉवर बँक ठेवल्यास ते ओव्हरहीट होण्याची शक्यता असते. 

Picture Credit:  istockphoto

लॅपटॉप 

अनेक जण लॅपटॉप गाडीत ठेवतात. मात्र उन्हामुळे त्याच्या इंटरनल पार्ट्सला नुकसान होऊ शकते. 

Picture Credit:  istockphoto

प्लॅस्टिकची बाटली बंद गाडीत राहिल्यास कडक उन्हाळ्यात त्याचा अंश पाण्यात उतरण्याची शक्यता असते. 

पाण्याची बाटली

Picture Credit:  istockphoto

उन्हाळ्यात कारच्या डॅशबोर्डवर चश्मा ठेवणे देखील नुकसानकारक ठरू शकते. 

चश्मा 

Picture Credit:  istockphoto

कडक उन्हाळ्यात सॅनिटायझर ठेवणे धोक्याचे आहे. यात अल्कोहोल असते. त्यामुळे आग निर्माण होऊ शकते. 

सॅनिटायझर

Picture Credit:  istockphoto

फोल्डेबल फोन खरेदी करताय? या गोष्टी लक्षात ठेवा

पुढे वाचा