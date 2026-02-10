जाणून घ्या, iPhone 17e ची लाँच डेट, त्याचे फिचर्स व किंमत
फेब्रुवारी अखेरपर्यंत iPhone 17e भारतात होऊ शकतो लाँच
भारतीय बाजारात या फोनची किंमत सुमारे 64,900 रुपये असू शकते
iPhone 17e मध्ये 6.1-इंच सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो
उत्तम परफॉर्मंससाठी या फोनमध्ये Apple A19 चिपसेट दिला जाऊ शकतो
8GB रॅमसह, 512GB पर्यंत इंटरनल स्टोरेज
या डिव्हाईसमध्ये 4000mAh बॅटरी मिळण्याची शक्यता
48MP चा सिंगल रिअर कॅमेरा 18MP चा फ्रंट कॅमेरा
मिनिमल आणि प्रीमियम लुक ब्लॅक आणि व्हाईट कलरमध्ये लाँच होण्याची शक्यता