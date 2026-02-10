भारतात लाँच होत आहे iPhone 17e 'बजेट' आयफोन

Tech

10 February 2026

Author: वेद बर्वे

जाणून घ्या, iPhone 17e ची लाँच डेट, त्याचे फिचर्स व किंमत

iPhone 17e

Picture Credit: Pinterest

फेब्रुवारी अखेरपर्यंत iPhone 17e भारतात होऊ शकतो लाँच

लाँच डेट

Picture Credit: Pinterest

भारतीय बाजारात या फोनची किंमत सुमारे 64,900 रुपये असू शकते

किंमत

Picture Credit: Pinterest

iPhone 17e मध्ये 6.1-इंच सुपर रेटिना  OLED डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो

डिस्प्ले

Picture Credit: Pinterest

उत्तम परफॉर्मंससाठी या फोनमध्ये  Apple A19 चिपसेट दिला जाऊ शकतो

परफॉर्मंस

Picture Credit: Pinterest

8GB रॅमसह, 512GB पर्यंत इंटरनल स्टोरेज

स्टोरेज

Picture Credit: Pinterest

बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

या डिव्हाईसमध्ये 4000mAh बॅटरी  मिळण्याची शक्यता

कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

48MP चा सिंगल रिअर कॅमेरा 18MP चा फ्रंट कॅमेरा

डिझाईन आणि कलर

Picture Credit: Pinterest

मिनिमल आणि प्रीमियम लुक ब्लॅक आणि व्हाईट कलरमध्ये  लाँच होण्याची शक्यता

Lava चा धमाका, 7 हजारांहून  कमी किमतीचा फोन

पुढे वाचा