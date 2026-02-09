7 हजारांहून कमी किंमतीत होऊ शकतो लाँच
Picture Credit: Pinterest
या नव्या फोनचे नाव आहे: Lava Yuva Star 3
Picture Credit: Pinterest
फोनच्या मागील बाजून कर्व्ड एजसह मॅट फिनिश लूक दिला जाऊ शकतो
Picture Credit: Pinterest
यामध्ये ड्युअल कॅमेरा सेटअप असू शकतो
Picture Credit: Pinterest
कंपनीने या फोनचे फिचर्स अद्याप उघड केलेले नाहीत
Picture Credit: Pinterest
हा फोन गेल्यावर्षी लाँच झालेल्या Lava Yuva Star 2 चे पुढील व्हर्जन असेल
Picture Credit: Pinterest
Lava Yuva Star 3 मध्ये कॅमेरा व बॅटरीसह अन्य अपग्रेड्सही असतील