टेक कंपनी Lava एका नव्या स्मार्टफोनवर काम करत आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीचा नवीन स्मार्टफोन Lava Virat V1 5G या नावाने लाँच केला जाणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
नवा स्मार्टफोन Virat लाइनअपचे पहिले मॉडेल असणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीने सोशल मीडियावर स्मार्टफोनचे डिझाईन आणि रंग पर्याय शेअर केले आहेत.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आगामी स्मार्टफोनची एक मायक्रोसाईट भारतात लाईव्ह झाली आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
21 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजता कंपनीचा नवीन स्मार्टफोन लाँच केला जाईल.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
स्मार्टफोनमध्ये रिअर कॅमेरा मॉड्यूल ऑफर केलं जाणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
ब्लू आणि गोल्ड अशा दोन रंगांच्या पर्यांयात ग्राहक हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)