स्वयंपाकघरात काम करतेवेळी फळे आणि भाज्यांच्या सालींपासून ते चहा उकळल्यानंतर उरलेल्या चोथापर्यंत आणि कॉफीच्या चोथ्यापर्यंत सर्व काही घरी वापरता येते.
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चहा बनवल्यानंतर चोथा फेकून देत असाल तर असा वापर नक्की करून बघा.
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उरलेली चहापत्ती गाळणीत घालून त्यातील साखर काढण्यासाठी २-३ वेळा पाण्याने धुवा. त्यानंतर, ती पुन्हा पाण्यात उकळून त्या पाण्याने केस स्वच्छ धुवा.
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तुम्ही उरलेल्या चहाच्या चोथ्यापासून झाडांसाठी खत बनवू शकता. विशेषतः गुलाबाच्या रोपासाठी चहाचा चोथा फायदेशीर आहे. धुतल्यानंतर चहाचा चोथा मातीत मिसळा आणि काही दिवसांसाठी रोपांवर तशीच ठेवा.
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चहाचा चोथा धुवून पुन्हा उकळा आणि त्या कोमट पानांमध्ये आपले पाय भिजवा. चहाच्या पानांमध्ये भरपूर अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे हळुवारपणे त्वचेचे आरोग्य सुधारतात.
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Picture Credit: Pinterest
उरलेली चहापत्ती धुतल्यानंतर हाताने कुस्करून घ्या. ती दह्यामध्ये किंवा कोरफडीच्या गरामध्ये मिसळून स्क्रब म्हणून लावा. हे ज्यांच्यासाठी फायदेशीर आहे ज्यांच्या त्वचेवर लवकर पुरळ उठते
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जर तुम्ही टी बॅग्जपासून चहा बनवत असाल, तर तुम्ही त्याचा वापर खत म्हणूनही करू शकता. याशिवाय ही टी बॅग धुतल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवा आणि डोळ्यांवर ठेवा, यामुळे डोळ्यांचा थकवा कमी होतो