अशीच एक सवय म्हणजे सकाळी उपाशीपोटी लिंबूपाणी पिणे.
दररोज याचे सेवन केल्याने चेहऱ्याला नैसर्गिक ग्लो येण्यास मदत होते.
शरीरातील टॉक्सिन बाहेर काढायला मदत होते, ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ दिसते.
लिंबूमधील व्हिटॅमिन C त्वचेला नैसर्गिक चमक देतो.
अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे ऍक्ने कमी होऊ शकतात.
अँटीऑक्सिडंट्समुळे सुरकुत्या उशिरा येण्यास मदत होते.
पाणी जास्त प्यायल्याने त्वचा मऊ आणि हायड्रेट राहते.
त्वचा उजळ आणि फ्रेश दिसते.
