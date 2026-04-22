नैसर्गिक ग्लोचा गुपित मंत्र

22 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

लिंबूपाणी पिणे

अशीच एक सवय म्हणजे सकाळी उपाशीपोटी लिंबूपाणी पिणे.

ग्लोचा गुपित मंत्र

दररोज याचे सेवन केल्याने चेहऱ्याला नैसर्गिक ग्लो येण्यास मदत होते.

डिटॉक्स

शरीरातील टॉक्सिन बाहेर काढायला मदत होते, ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ दिसते. 

लिंबूमधील व्हिटॅमिन C त्वचेला नैसर्गिक चमक देतो.

ग्लो वाढतो

अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे ऍक्ने कमी होऊ शकतात.

पिंपल्स कमी होण्यास मदत

अँटीऑक्सिडंट्समुळे सुरकुत्या उशिरा येण्यास मदत होते.  

अँटी-एजिंग

पाणी जास्त प्यायल्याने त्वचा मऊ आणि हायड्रेट राहते.

हायड्रेशन

त्वचा उजळ आणि फ्रेश दिसते.

टॅन आणि डलनेस

