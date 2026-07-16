बाईकच्या टायरवर लिहिलेले नंबर काय सांगतात? 90% लोकांना माहिती नसते!

Automobile

16 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

टायर साइज म्हणजे काय?

टायरवर 100/80-17, 110/70-17, 150/60 R17 असे नंबर लिहिलेले असतात. हे नंबर टायरचा आकार, उंची आणि रिमची माहिती देतात.

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पहिला नंबर (Width)

100, 110, 150 हा टायरची रुंदी (Width) दर्शवतो. हा आकडा मिलीमीटर (mm) मध्ये असतो. उदा. 100 = 100 mm रुंदी

Picture Credit: Pinterest

दुसरा नंबर (Aspect Ratio)

80, 70, 60 हा Aspect Ratio असतो. म्हणजे टायरची उंची ही त्याच्या रुंदीच्या किती टक्के आहे ते दर्शवतो. उदा. 100/80 = उंची 80 mm

Picture Credit: Pinterest

R किंवा '-' म्हणजे काय?

R म्हणजे Radial Tyre तर '-' (Dash) म्हणजे Bias-Ply Tyre. उदा. 150/60 R17 = Radial 100/90-17 = Bias Tyre

Picture Credit: Pinterest

शेवटचा नंबर (Rim Size)

17, 18, 19 हा आकडा रिमचा व्यास (इंचमध्ये) दर्शवतो. उदा. 17 = 17-इंच रिम

Picture Credit: Pinterest

Load Index आणि Speed Rating

टायरच्या शेवटी 52P, 69H, 73W असे कोड असतात. Load Index = टायर किती वजन पेलू शकतो. Speed Rating = टायर सुरक्षितपणे किती वेग सहन करू शकतो.

Picture Credit: Pinterest

Manufacturing Date कशी वाचाल?

टायरवर DOT 2525 असा कोड असतो. याचा अर्थ: 25 = 25वा आठवडा 25 = 2025 वर्ष यामुळे टायर किती जुना आहे हे समजते.

Picture Credit: Pinterest

निष्कर्ष

टायरवरील प्रत्येक नंबर महत्त्वाचा असतो. Size, Width, Aspect Ratio, Rim Size, Load Index, Speed Rating आणि Manufacturing Date तपासूनच नवीन टायर खरेदी करा.

Picture Credit: Pinterest

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