टायरवर 100/80-17, 110/70-17, 150/60 R17 असे नंबर लिहिलेले असतात. हे नंबर टायरचा आकार, उंची आणि रिमची माहिती देतात.
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100, 110, 150 हा टायरची रुंदी (Width) दर्शवतो. हा आकडा मिलीमीटर (mm) मध्ये असतो. उदा. 100 = 100 mm रुंदी
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80, 70, 60 हा Aspect Ratio असतो. म्हणजे टायरची उंची ही त्याच्या रुंदीच्या किती टक्के आहे ते दर्शवतो. उदा. 100/80 = उंची 80 mm
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R म्हणजे Radial Tyre तर '-' (Dash) म्हणजे Bias-Ply Tyre. उदा. – 150/60 R17 = Radial – 100/90-17 = Bias Tyre
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17, 18, 19 हा आकडा रिमचा व्यास (इंचमध्ये) दर्शवतो. उदा. 17 = 17-इंच रिम
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टायरच्या शेवटी 52P, 69H, 73W असे कोड असतात. – Load Index = टायर किती वजन पेलू शकतो. – Speed Rating = टायर सुरक्षितपणे किती वेग सहन करू शकतो.
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टायरवर DOT 2525 असा कोड असतो. याचा अर्थ: – 25 = 25वा आठवडा – 25 = 2025 वर्ष यामुळे टायर किती जुना आहे हे समजते.
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टायरवरील प्रत्येक नंबर महत्त्वाचा असतो. Size, Width, Aspect Ratio, Rim Size, Load Index, Speed Rating आणि Manufacturing Date तपासूनच नवीन टायर खरेदी करा.
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