देशभरात 5G नेटवर्कचा विस्तार केला जात आहे.
पण 5G नेटवर्क आणि स्मार्टफोनचे काही तोटे देखील आहेत.
अद्याप संपूर्ण भारतात 5G सुरू नसल्याने इंटरनेटचा योग्य अनुभव मिळणार नाही.
5G नेटवर्कमुळे फोन अधिक बॅटरीचा वापर करतो.
5G सपोर्ट असलेल्या स्मार्टफोनची किंमत 4G फोनपेक्षा थोडी जास्त असते.
सतत 5G वरून 4G वर फोन स्विच होत राहिल्यास स्मार्टफोनच्या बॅटरीवर भार येतो.
4G नेटवर्क आणि इतर डेटा प्लॅन्सच्या तुलनेत 5G डेटा प्लॅन्स थोडे महाग आहेत.
सोशल मीडिया, व्हिडिओ कॉल, ब्राउझिंगसाठी 4G देखील उत्तम पर्याय आहे.