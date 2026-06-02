कमी खर्च, दमदार फीचर्स; Tiago EV का खरेदी करतात लोक?

02 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

EV ची मागणी वाढली

भारतात EV वाहनांची मागणी सातत्याने वाढत आहे.

करही कमी

ही वाहने स्वस्तही आहेत आणि सरकार त्यांच्यावर कमी करही आकारत आहे.

सध्या पेट्रोलच्या वाढणाऱ्या किंमतींमुळे EV विक्री अधिक होत आहे.

पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ

टाटा मोटर्सच्या टियागो EV ने आपल्या कमी किमतीने ग्राहकांना आकर्षित करुन बाजारात धुमाकूळ घातला आहे.

टियागो EV

या गाडीमध्ये अनेक फीचर्स आहेत, ज्यामुळे ती खूप पसंत केली जाते.

२०० किमी पर्यंत प्रवास

हे वाहन एकदा चार्ज केल्यावर २०० किमी पर्यंत प्रवास करु शकते.

८०% चार्ज व्हायला फक्त ४० मिनिटे लागतात.

फक्त ४० मिनिटे

या गाडीच्या मागील एसी व्हेंट्स, ड्युअल वायरलेस चार्जिंग पॅड आणि क्रूझ कंट्रोल यांसारखी फीचर्स देण्यात आले आहेत.

ड्युअल वायरलेस चार्जिंग पॅड

यात ६ एअरबॅग आणि ३६०-डिग्री कॅमेरा देखील आहे.

६ एअरबॅग 

