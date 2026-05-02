तुमची टक्केवारी तुमचे आयुष्य घडवत नाही तर तुम्ही घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा असतो.
तुम्हाला ९०% मिळाले म्हणून इतरांच्या सांगण्यावरुन शाखा निवडत असाल तर जरा थांबा.
तुम्हाला ६०% मिळाले म्हणून आयुष्य संपले असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चूक करत आहात.
तुमची टक्केवारी तुमचे आयु्ष्य घडवत नाही. हे लक्षात ठेवा.
कोणताही निर्णय घेण्याची घाई करु नका. तुम्ही तुमचे माइंड सेट करा. तुमचे मार्क्स नाही तर आवड महत्त्वाची आहे.
हा केवळ तुम्ही दिलेल्या परिक्षेचा निकाल आहे. पण, तुम्ही Mindset करुन निर्णय घेतल्यास तुमचे आयुष्य सेट होईल.
तुम्ही मार्क्स पेक्षा तुम्हाला ज्यात आवड आहे, ते क्षेत्र निवडा. ९० टक्के मिळाले म्हणून डॉक्टर इंजिनिअर होणे गरजेचे नसते.
तुम्हाला कमी मार्क्स मिळाले म्हणून रडत बसू नका. तुम्हाला आयुष्यात काय करायचे आहे, आणि आवड कशात अधिक आहे. मार्केटचा अंदाज घेऊन निर्णय घ्या.
तुम्ही तुमचा निर्णय घ्या. Comfort Zone मध्ये राहू नका. नवीन संधी शोधा आणि रोज थोड स्वत: improve केलात की आपल्याला यश नक्की मिळते.
