दिवसागणिक पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडत आहेत. त्यामुळे जास्त इंधन कार्यक्षमता असलेल्या वाहनाला प्राधान्य देणे हा एक सामान्य दृष्टीकोन आहे.
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बजाज फ्रीडम १२५ बद्दल बोलत आहोत, जिच्यासाठी मे २०२६ हा महिना विशेषत: खराब ठरला. या बाईकचे फक्त १२१० युनिट्स विकले गेले.
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गेल्या वर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये या बाईकचे अनुक्रमे ११,०७९ आणि १२,१६७ युनिट्स विकले गेले होते. तिच्या विक्रीत सुमारे १० टक्के घट.
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चांगले मायलेज देणाऱ्या सीएनजीवर चालणाऱ्या आणि किंमतही कमी असलेल्या बाईक्सची विक्री का घटत आहे.
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वाढत्या किंमतीमुळे पेट्रोल आणि सीएनजीमधील तफावत कमी झाली आहे. शिवाय फ्रीडम १२५ मध्ये फक्त २ किलो CNG मिळतो.
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फक्त २ लिटर पेट्रोल मावते, कंपनीचा दावा आहे की ही बाईक CNG च्यापूर्ण टाकीवर २०२ किमी आणि पेट्रोलच्या पूर्ण टाकीवर १३० किमी पर्यंत प्रवास करु शकते.
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बजाज फ्रीडम १२५ पूर्णपणे डिजिटल स्पीडोमीटर आणि ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीसह येते.
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फ्रीडम १२५ ची किंमत ९१,५६६ पासून सुरु होते तर टॉप-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत १,०९,८५२ आहे.
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