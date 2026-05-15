महाराष्ट्रात सर्वात जास्त कांद्याचे उत्पादन होते.
महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक ही राज्य कांदा उत्पादनात आघाडीवर आहेत.
महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन करते आणि देशभरात कांद्याचा पुरवठा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
महाराष्ट्रात कांद्याची लागवड हिवाळ्यात केली जाते. आणि कांदा हे एक नगदी पीक आहे.
महाराष्ट्रातील २४ ते २५ जिल्ह्यांमध्ये कांद्याची लागवड केली जाते.
महाराष्ट्रातील कांदा देशभरातील विविध भागात पाठवला जातो.
