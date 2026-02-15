भगवान शिवांना बेलपत्र अत्यंत प्रिय आहे. तीन पानांचे बेलपत्र त्रिदेव आणि त्रिगुणांचे प्रतीक मानले जाते.
शिवलिंगावर धतुर्याचे फळ अर्पण करण्याची परंपरा आहे. समुद्रमंथनातून निघालेले विष पचवणाऱ्या शिवाशी याचा संबंध जोडला जातो.
काही ठिकाणी शिवाला भांग अर्पण केली जाते. विशेषतः महाशिवरात्री दिवशी याचे महत्त्व अधिक असते.
शिवलिंगावर दूध, दही अर्पण करून अभिषेक केला जातो. यामुळे मनःशांती आणि पवित्रता प्राप्त होते असे मानले जाते.
भगवान शिवाला दुग्धजन्य पदार्थ, आणि नैवेद्यात विशेषतः खीर जसे की तांदळाची खीर, मखना खीर, खूप प्रिय आहे.
साधी आणि नैसर्गिक फळे शिवाला प्रिय आहेत. बेर अर्पण करण्याचीही परंपरा आहे.
गूळ-नारळाचा नैवेद्य साधेपणाचे प्रतीक आहे. भक्तीभावाने अर्पण केलेला साधा प्रसादही शिवाला प्रिय मानला जातो.
