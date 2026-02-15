शिवरात्री स्पेशल जाणून घ्या भगवान शिवाच्या आवडीचे पदार्थ

15 february 2026

Author:  नुपूर भगत

भगवान शिवांना बेलपत्र अत्यंत प्रिय आहे. तीन पानांचे बेलपत्र त्रिदेव आणि त्रिगुणांचे प्रतीक मानले जाते.

बेलपत्र 

शिवलिंगावर धतुर्‍याचे फळ अर्पण करण्याची परंपरा आहे. समुद्रमंथनातून निघालेले विष पचवणाऱ्या शिवाशी याचा संबंध जोडला जातो.

धतूरा

काही ठिकाणी शिवाला भांग अर्पण केली जाते. विशेषतः महाशिवरात्री दिवशी याचे महत्त्व अधिक असते.

भांग

शिवलिंगावर दूध, दही अर्पण करून अभिषेक केला जातो. यामुळे मनःशांती आणि पवित्रता प्राप्त होते असे मानले जाते.

दूध आणि दही

भगवान शिवाला दुग्धजन्य पदार्थ, आणि नैवेद्यात विशेषतः खीर जसे की तांदळाची खीर, मखना खीर, खूप प्रिय आहे.

खीर 

साधी आणि नैसर्गिक फळे शिवाला प्रिय आहेत. बेर अर्पण करण्याचीही परंपरा आहे.

फळे (विशेषतः बेर)

गूळ-नारळाचा नैवेद्य साधेपणाचे प्रतीक आहे. भक्तीभावाने अर्पण केलेला साधा प्रसादही शिवाला प्रिय मानला जातो.

गूळ आणि नारळ

