15 फेब्रुवारीचा दिवस शिव भक्तांसाठी खास मानला जातो. या दिवशी महाशिवरात्रीचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे.
महाशिवरात्र 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर मानले जातात. या दिवशी राशीनुसार काही गोष्टींचे दान करणे फायदेशीर मानले जाते कोणते आहेत त्या जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांनी मधाचे दान करावे तर वृषभ राशीच्या लोकांनी दूध दह्याचे दान करावे
मिथुन राशीच्या लोकांनी उसाच्या रसाचे दान करावे तर कर्क राशींच्या लोकांनी दूध आणि अभिषेक करणे शुभ राहील.
सिंह राशीच्या लोकांनी मधाने अभिषेक करा तर कन्या राशीच्या लोकांनी पाण्याने अभिषेक करावा.
तूळ राशीच्या लोकांनी तुपाने अभिषेक करावा तर वृश्चिक राशीचे लोकांनी गंगाजलमध्ये गुलाब पाणी मिसळून अभिषेक करावा.
धनु राशींच्या लोकांनी पाण्याने अभिषेक करा आणि मकर राशींच्या लोकांनी काळे तीळ पाण्यात मिसळून अभिषेक करावा
पंचामृत आणि भगवान शिवाचा अभिषेक करावा आणि मीन राशीच्या लोकांनी तूप आणि गंगाजल आणि अभिषेक करावा
