राशीनुसार कोणत्या गोष्टी दान कराव्यात जाणून घ्या

Religion

14  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

15 फेब्रुवारीचा दिवस शिव भक्तांसाठी खास मानला जातो. या दिवशी महाशिवरात्रीचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे.

महाशिवरात्र 2026

Picture Credit: Pinterest

महाशिवरात्र 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर मानले जातात. या दिवशी राशीनुसार  काही गोष्टींचे दान करणे फायदेशीर मानले जाते कोणते आहेत त्या जाणून घ्या 

कधी आहे महाशिवरात्री 

Picture Credit: Pinterest

मेष राशीच्या लोकांनी मधाचे दान करावे तर वृषभ राशीच्या लोकांनी दूध दह्याचे दान करावे 

मेष आणि वृषभ रास

Picture Credit: Pinterest

मिथुन राशीच्या लोकांनी उसाच्या रसाचे दान करावे तर कर्क राशींच्या लोकांनी दूध आणि अभिषेक करणे शुभ राहील. 

मिथुन आणि कर्क रास

Picture Credit: Pinterest

सिंह आणि कन्या

सिंह राशीच्या लोकांनी मधाने अभिषेक करा तर कन्या राशीच्या लोकांनी पाण्याने अभिषेक करावा.

Picture Credit: Pinterest

तूळ राशीच्या लोकांनी तुपाने अभिषेक करावा तर वृश्चिक राशीचे लोकांनी गंगाजलमध्ये गुलाब पाणी मिसळून अभिषेक करावा. 

तूळ आणि वृश्चिक

Picture Credit: Pinterest

धनु राशींच्या लोकांनी पाण्याने अभिषेक करा आणि मकर राशींच्या लोकांनी काळे तीळ पाण्यात मिसळून अभिषेक करावा

धनु आणि मकर रास

Picture Credit: Pinterest

पंचामृत आणि भगवान शिवाचा अभिषेक करावा आणि मीन राशीच्या लोकांनी तूप आणि गंगाजल आणि अभिषेक करावा

कुंभ आणि मीन रास

Picture Credit: Pinterest

Mahashivratri: महाशिवरात्रीला करा ‘हे’ उपाय,

पुढे वाचा