महाशिवरात्रीच्या दिवशी पहाटे शिवमंदिरात जाऊन शिवलिंगावर पंचामृत व बेलपत्र अर्पण करा.
या मंत्राचा 108 वेळा जप करुन अभिषेक करताना मनोभावे आपल्या इच्छेचा संकल्प करा
लक्षात ठेवा, बेलपत्र हे अखंड तीन पानांचे आणि स्वच्छ असावे
महाशिवरात्रीच्या रात्री जागरण करून भजन, कीर्तन आणि शिवमंत्राचा जप करा
रात्रभर शिवाचे नामस्मरण केल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते
दिवसभर उपवास ठेवा किंवा फलाहार करा. मन, वाणी आणि कृती शुद्ध ठेवा
भगवान शिवांना भक्ती आणि प्रामाणिकपणा प्रिय आहे. त्यांना आपल्या मनातील इच्छा सांगा