हिंदू धर्मात, महाशिवरात्री हा शिवभक्तीचा सर्वात मोठा उत्सव मानला जातो. यावेळी महाशिवरात्र 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. या दिवशी असे दोन दुर्मिळ योगायोग घडत आहेत.
महाशिवरात्र तिथीची सुरुवात रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 05:04 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती 16 फेब्रुवारीला दुपारी 5.34 वाजता होईल. उद्यतिथीनुसार महाशिवरात्री रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे.
महाशिवरात्रीच्या दिवशी ब्रम्ह मुहूर्त सकाळी ०५:१७ ते सकाळी ०६:०८ आहे. अभिजित मुहूर्त – दुपारी १२:१३ ते दुपारी १२:५८, अमृत काळ – दुपारी १२:५९ ते दुपारी २:४१ वाजेपर्यंत असणार आहे.
महाशिवरात्रीच्या दिवशी दोन शुभ योग तयार होत आहे. सर्वार्थ सिद्धी योग 15 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7.48 वाजेपर्यंत असेल. त्यानंतर शिववास योग असेल
श्रावण नक्षत्र संध्याकाळी ७:४८ वाजल्यानंतर सुरू होईल. शास्त्रांमध्ये, श्रावण नक्षत्र हा शिवपूजेसाठी सर्वोत्तम काळ मानला जातो. शिवाय, हा दिवस शिववासांशी जुळतो, ज्यामुळे रुद्राभिषेकमचे फायदे अनेक पटीने वाढतात.
महाशिवरात्रीच्या दिवशी लवकर उठून शिवलिंगावर दूध, दही, तूप, मध आणि गंगाजल यांचा अभिषेक करा. महादेवाला बेलपत्र, धतुरा, शमीची पाने, मदर फुले आणि राख अर्पण करा.
त्यानंतर ओम नमः शिवाय मंत्राचा जप करत रहा. संध्याकाळी आणि निशिता काळात शिव चालीसा पठण करा आणि तुपाच्या दिव्याने आरती करा.
भगवान शिव आणि देवी पार्वतीचा विवाह या दिवशी झाला होता. महाशिवरात्रीचे व्रत केल्याने अविवाहित मुलींना त्यांचा इच्छित पती मिळतो आणि विवाहित महिलांना आनंदी वैवाहिक जीवन मिळते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
