Religion
15 फेब्रुवारीचा दिवस शिव भक्तांसाठी खास मानला जातो. या दिवशी महाशिवरात्रीचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे.
Picture Credit: Pinterest
महाशिवरात्र 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर मानले जातात. शिवलिंगावर कोणते फूल अर्पण करायचे जाणून घ्या
Picture Credit: Pinterest
महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगावर धतुराचे फूल अर्पण करणे शुभ मानले जाते.
Picture Credit: Pinterest
शिवलिंगावर आकचे फूल अर्पण केल्याने महादेव प्रसन्न होतात आणि व्यक्तीच्या मनातील इच्छा पूर्ण होतात.
Picture Credit: Pinterest
पांढरे फुल अर्पण केल्याने अडकलेले काम पूर्ण होते. त्यासोबतच देवी पार्वतीचा आशीर्वाद आपल्या भक्तावर राहतो.
Picture Credit: Pinterest
महाशिवरात्रीच्या दिवशी भगवान शिवाला शमीची फुले अर्पण करावी. कारण ही फुले भगवान शिवाला खूप प्रिय आहेत. त्यामुळे महादेव लवकर प्रसन्न होऊन भक्तांवर आशीर्वादाचा वर्षाव करतात.
Picture Credit: Pinterest
महाशिवरात्रीच्या दिवशी भगवान शिवाला पांढरे ऑलिंडर फुले अर्पण केल्याने तुमच्या प्रेम जीवनात आनंद येतो.
Picture Credit: Pinterest
केतकी, केवडा, चंपा आणि चमेलीची फुले अर्पण करणे अशुभ मानले जाते. तसेच पूजेमध्ये लाल फुले, काटेरी फुले किंवा कोमेजलेली फुले समाविष्ट करणे देखील टाळावे.
Picture Credit: Pinterest