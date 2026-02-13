शिवलिंगावर कोणते फूल अर्पण करणे फायदेशीर 

13  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

Religion

15 फेब्रुवारीचा दिवस शिव भक्तांसाठी खास मानला जातो. या दिवशी महाशिवरात्रीचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे. 

महाशिवरात्र 2026

महाशिवरात्र 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर मानले जातात. शिवलिंगावर कोणते फूल अर्पण करायचे जाणून घ्या 

कधी आहे महाशिवरात्री 

महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगावर धतुराचे फूल अर्पण करणे शुभ मानले जाते.

धतुराचे फूल

शिवलिंगावर आकचे फूल अर्पण केल्याने महादेव प्रसन्न होतात आणि व्यक्तीच्या मनातील इच्छा पूर्ण होतात.

आकचे फूल

पांढरे फूल

पांढरे फुल अर्पण केल्याने अडकलेले काम पूर्ण होते. त्यासोबतच देवी पार्वतीचा आशीर्वाद आपल्या भक्तावर राहतो.

महाशिवरात्रीच्या दिवशी भगवान शिवाला शमीची फुले अर्पण करावी. कारण ही फुले भगवान शिवाला खूप प्रिय आहेत. त्यामुळे महादेव लवकर प्रसन्न होऊन भक्तांवर आशीर्वादाचा वर्षाव करतात.

शमीचे फूल

महाशिवरात्रीच्या दिवशी भगवान शिवाला पांढरे ऑलिंडर फुले अर्पण केल्याने तुमच्या प्रेम जीवनात आनंद येतो.

ऑलिंडर फुले

केतकी, केवडा, चंपा आणि चमेलीची फुले अर्पण करणे अशुभ मानले जाते. तसेच पूजेमध्ये लाल फुले, काटेरी फुले किंवा कोमेजलेली फुले समाविष्ट करणे देखील टाळावे.

कोणते फूल अर्पण करू नये

