मैदा, रवा, मीठ आणि तेल एकत्र करून चांगले मिसळा. थोडे थोडे पाणी घालून घट्ट पीठ मळा. 15 मिनिटे झाकून ठेवा.
पीठाचे छोटे गोळे करून पुऱ्यासारखे लाटा. छोट्या वाटीच्या बाहेरून पुऱ्या बसवून आकार द्या.
गरम तेलात वाटीसकट किंवा काळजीपूर्वक आकार धरून सोडा. सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. थंड झाल्यावर वाटी काढा.
एका भांड्यात बटाटे, चणे, कांदा, चाट मसाला आणि थोडे मीठ घालून हलकेच मिसळा.
तळलेल्या कॅटोऱ्यांमध्ये तयार केलेले बटाटा-चणे मिश्रण भरा.
प्रत्येक कटोरीत गोड दही, हिरवी चटणी आणि चिंचेची चटणी घाला.
शेवटी वरून थोडे लाल तिखट आणि चाट मसाला शिंपडा.
